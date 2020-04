CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MEUNIER BORUSSIA DORTMUND PSG / Il contratto che lega Thomas Meunier al PSG scadrà il prossimo 30 giugno e il suo profilo è tra i più appetiti in giro per l'Europa. Il terzino belga risulterebbe infatti un investimento low cost capace di far gola a moltissime squadre, tra cui anche Inter e Juventus.

Eppure nelle ultime settimane si era parlato di un possibile trasferimento al Borussia Dortmund con tanto di accordo già pronto con i gialloneri. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Meunier 'respinge' i nerazzurri

Le cose però non starebbero esattamente così come sottolineato da 'Le10sport' che evidenzia come l'interesse dei tedeschi è reale e reciproco ma per ora non è stato siglato alcun accordo tra le parti. Meunier dunque non ha firmato con nessun altro club. Ad oggi la pista Dortmund resta la più calda ma l'interesse di altri club esteri non è ancora da escludere del tutto. Tra questi soprattutto United, Everton e Atletico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, sfuma l'obiettivo | "Ha firmato!"

Calciomercato, addio Juventus: vola negli Stati Uniti