CORONAVIRUS ULTRAS BARCELLONA / La violenza che caratterizza in alcuni casi il mondo del calcio non si ferma nemmeno in un momento critico come quello che stiamo vivendo in queste settimane. Come svelato dal profilo Twitter 'Helpers BCN', due membri del gruppo ultras 'Boixos Nois' del Barcellona hanno aggredito Fernando San Mames 'Fredy', leader delle 'Brigadas Blanquiazules', tifosi dell'Espanyol.

La vigliaccheria e la brutalità dell'agguato diventa ancora più grave analizzando il contesto dei fatti: entrambi i gruppi ultrà, infatti, stavano distribuendo alimenti al personale sanitario dell'ospedale Vall d'Hebron, proprio nella capitale catalana. In basso, il video dell'aggressione.

