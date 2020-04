Calciomercato Juventus, intrigo de Ligt: la preferenza del calciatore

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT MANCHESTER UNITED / Nel corso dell'ultima settimana in casa Juventus si è parlato molto anche del futuro di Matthijs de Ligt inseguito sia in Spagna che in Inghilterra e possibile protagonista di un clamoroso scambio con Pogba. Questo il quadro suggestivo delineato soprattutto oltremanica dove si fa leva sulla grande voglia dei bianconeri di riportare a Torino il centrocampista francese.

Come sottolineato da 'The Sun' l'adattamento del 20enne olandese in Serie A non ha rispettato del tutto le aspettative, motivo per cui ilpotrebbe fare la sua mossa per dare l'assalto al difensore, già cercato ai tempi dell'Ajax prima dell'intervento juventino. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano---> clicca qui

Anche il Real Madrid però va a caccia di un difensore giovane e di talento da piazzare nel reparto arretrato, anche se stando al quotidiano britannico, de Ligt in caso di clamoroso e prematuro addio alla Juve preferirebbe un trasferimento in Premier League piuttosto che in Liga.

