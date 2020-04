Coronavirus, UFFICIALE: smentita UEFA sui calendari, ecco i criteri

CORONAVIRUS UEFA CALENDARI / Nessuna 'data di scadenza' per Champions ed Europa League. La UEFA, con una nota stampa, ha smentito le dichiarazioni attribuite ieri al presidente Ceferin sui calendari, lasciando aperta la possiblità a più opzioni per la conclusione della stagione, che resta un obiettivo prioritario: "È stato riportato che il presidente UEFA Aleksander Ceferin abbia detto alla 'ZDF', in Germania, che la Champions League dovrà terminare entro il 3 agosto. Non è vero.

Il presidente è stato molto chiaro nel non assegnare date precise per il termine della stagione".

Coronavirus, comunicato UEFA: "Priorità a salute, ma vogliamo completare le competizioni"

Il comunicato prosegue con le linee guida scelte in questo momento dall'UEFA, che, di fatto, aprono a una conclusione della stagione anche ad agosto inoltrato: "La UEFA sta analizzando tutte le opzioni per completare le competizioni domestiche ed europee con l'ECA e l'European Leagues con un gruppo di lavoro iniziato lo scorso 17 marzo. La priorità è difendere la salute pubblica e, a partire da questo, trovare delle soluzioni di calendario per completare tutte le competizioni. Si sta studiando, tra le opzioni, anche quella di giocare partite a luglio ed agosto se necessario, dipendendo dalle date del ritorno in campo e dai permessi delle autorità nazionali".

