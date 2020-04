Calciomercato Inter, non c'è fretta per Lautaro: il motivo

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ RINNOVO BARCELLONA / Tutti pazzi per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino dell'Inter sta vivendo l'annata della consacrazione, motivo per cui è finito nel mirino dei maggiori club esteri con il Barcellona in primissima fila. L'interesse forte dei blaugrana non è infatti un mistero, con Leo Messi che gradirebbe il connazionale come partner d'attacco ed erede perfetto di Luis Suarez che ha avuto qualche problema fisico nell'ultima stagione. I catalani insistono da diverse settimane e potrebbero sferrare un attacco decisivo alla riapertura del calciomercato, che si rivela più caldo che mai dalle parti di Milano vista anche la clausola da 111 milioni prevista dal contratto del 'Toro'.

A dispetto delle voci insistenti riguardanti l'eventuale assalto del Barça per Lautaro, l'Inter dal canto suo non avrebbe alcuna fretta di discutere il rinnovo di contratto del giovane attaccante argentino. Come sottolineato da 'SportMediaset', infatti, l’ex Racing avrebbe già ricevuto un primo sostanzioso aumento di stipendio. Dal milione e mezzo di partenza, l'ingaggio di Martinez sarebbe infatti già arrivato a toccare i 3 milioni di euro, comprensivi di bonus. Per questa ragione l'Inter dovrebbe attendere luglio per sedersi nuovamente al tavolo delle trattative, quando scadrà la clausola presente nell'accordo.

