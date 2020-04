CALCIOMERCATO MILAN ATALANTA ILICIC / Stagione da urlo finora per Josip Ilicic, trascinatore dell'Atalanta tra campionato e Champions League.

Il fantasista sloveno è un elemento cardine dell'undici di Gasperini, come dimostra la storica quaterna realizzata contro il Valencia nell'ultima gara giocata prima dello stop forzato per l'emergenza

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, Ilicic show: offerta in arrivo

La dirigenza orobica non vorrebbe assolutamente privarsi di Ilicic la prossima estate, qualche settimana fa accostato al Siviglia e su cui restano alla finestra Milan, Inter e Napoli in Serie A. Stando a 'La Gazzetta dello Sport', l'Atalanta valuterebbe solo offerte superiori ai 30 milioni di euro per un'eventuale cessione dell'ex Palermo e Fiorentina. Ilicic è in scadenza di contratto a giugno, ma ci sarebbe un accordo di massima con la 'Dea' per il rinnovo fino al 2022.