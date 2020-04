De Rossi svela: "L'Argentina è simile all’Italia, vive di passioni"

ROMA DE ROSSI BOCA JUNIORS / Questo pomeriggio a 'Casa Sky Sport' è intervenuto anche l'ex Roma e Boca Juniors, Daniele De Rossi, soffermandosi soprattutto sulla sua avventura in Argentina: "Ho bisogno di una quarantena intera per spiegare sei mesi di emozioni. L’Argentina è simile all’Italia, vive di passioni, dal cibo alla musica fino al calcio.

Sul campionato si può discutere tatticamente ma non ho mai visto, in sei mesi, un giocatore tirare indietro la gamba. La cosa più bella è quella che vedi sugli spalti, è una cosa che in Italia non si vede quasi più. La Bombonera è lo stadio più clamoroso del mondo, è un posto unico. Auguro a tutti gli appassionati di visitarlo almeno una volta".

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Fiorentina UFFICIALE: il risultato dei test