CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI / Un anniversario da ricordare, un compleanno da festeggiare e un rinnovo in arrivo. E' una settimana particolare per Simone Inzaghi, trascorsa in "quarantena" nella sua abitazione di Roma Nord con il figlio Lorenzo e con sua moglie Gaia, che presto lo farà diventare padre per la terza volta. L’altro ieri la ricorrenza dei quattro anni sulla panchina della Lazio.

Era il 3 aprile 2016 quando il presidente Claudiolo promosse dalla Primavera alla guida della prima squadra dopo l'esonero di Pioli, sconfitto nel derby per 4-1.

Oggi festeggerà il suo 44esimo compleanno in videochiamata con amici e parenti. Anche i calciatori biancocelesti gli hanno fatto una sorpresa via smartphone. Del resti in questi ultimi giorni di isolamento sono stati frequenti i contatti tra squadra e staff tecnico via chat o video.

Calciomercato Lazio, doppio regalo per Inzaghi: c'è il rinnovo

Intanto, aspettando novità sulla ripresa del campionato, Inzaghi potrebbe ricevere un regalo proprio dal suo presidente Claudio Lotito: adeguamento dell'ingaggio e allungamento del contratto (che scadrà a giugno 2021) per almeno due stagioni in più. Un premio al lavoro, alla continuità e ai risultati del tecnico piacentino, che in quattro anni a Roma ha vinto tre coppe, disputato quattro finali e lottato, in questo campionato, per lo scudetto.