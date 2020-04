INTER MATERAZZI JUVENTUS / Nella giornata di ieri l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, è intervenuto in diretta sul canale Instagram di Sebastien Frey in una lunga chiacchierata in cui ha spaziato su diversi argomenti senza risparmiare stoccate, a partire da Balotelli: "E’ il numero uno, bravissimo ragazzo, ma ogni tanto dovevo dargliele: si presentò coi calzini del Milan. Lo dovevo picchiare, ma gli voglio bene. Non è una m…a, è bravo, un bambinone.

Il primo allenamento con noi ha provato a farmi tunnel, non è riuscito a passare: io e Cordoba gli abbiamo dato il ben servito. Io stavo antipatico a tutti gli avversari, ma è normale. Ci sono poche squadre che odio al mondo, quelle che fanno le prepotenti: e invece amo solo l’Inter". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano---> clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Mourinho dà un dispiacere a Juventus e Inter

A proposito delle accese rivalità, Materazzi ha punzecchiato anche la Juventus: "Quanto odio la Juve sportivamente? Tantissimo". Nel mirino inoltre anche Zlatan Ibrahimovic: “È fortissimo, ma non al livello dei più forti come Messi e Ronaldo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter e Milan, sogno Modric | Le ultime di Cm.it

Calciomercato Inter, contatti per Junior Firpo – Ultime CM.IT