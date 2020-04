CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI / Il Barcellona ha individuato in Alessio Romagnoli uno dei possibili rinforzi per la difesa nella prossima stagione.

Il capitano delè nei radar della dirigenza blagrana, con l'ex Roma e Sampdoria che potrebbe salutare Milanello in caso di mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

I rossoneri valuterebbero 50 milioni il giocatore, con il Barça che potrebbe inserire alcuni profili graditi ai rossoneri come Rafinha e Rakitic per abbassare il conguaglio economico come scrive il quotidiano 'Sport'. L'operazione comunque resterebbe complicata, con il club campione di Spagna che per il momento non avrebbe avanzato un'offensiva concreta per Romagnoli.

Milan, il Barcellona punta Romagnoli: doppia contropartita

I catalani non sarebbero disposti a versare interamente i 50 milioni richiesti dal Milan, con la volontà di affondare eventualmente il colpo inserendo delle contropartite nell'affare. Rafinha, attualmente in prestito al Celta Vigo, potrebbe rientrare anche nell'operazione Lautaro Martinez con l'Inter, mentre Rakitic preferirebbe tornare al Siviglia. Una trattativa al momento complessa nonostante l'interesse del Barça e la disponibilità dello stesso Romagnoli, che sarebbe felice di un possibile trasferimento in Catalogna.