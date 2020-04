Coronavirus, il protocollo della FMSI per la ripresa degli allenamenti

CORONAVORUS ALLENAMENTO FMSI / La Federazione medico sportiva italiana, attraverso un comunicato, ha stilato un protocollo con le indicazioni principali da seguire per la ripresa degli allenamenti degli atleti. La FMSI detta una serie di istruzioni, che le varie Federazioni sportive dovranno seguire una volta ottenuto il via libera dal Governo sulla ripresa delle attività in merito all'emergenza coronavirus. Un protocollo che riguarda gli atleti professionisti, mentre per le discipline dilettantistiche si consiglia di proseguire lo stop oltre il termine del 13 aprile.

Protocollo FMSI, atletici divisi in tre categorie

Uno screening ad hoc che dovrà essere effettuato prima della ripartenza e in fase preventiva, seguendo delle precise istruzioni.

Gli atletici vengono divisi in tre popolazioni: positivi accertati e poi guariti, quelli che hanno avuto sintomi riferibili e gli asintomatici. In base alla categoria di cui fanno parte si stabilisce la cadenza dei controlli necessari, dove verranno sottoposti continuamente a tamponi e analisi del sangue alla ricerca del RNA virale. Se risulteranno negativi, dovranno ogni 4 giorni sottoporsi al test del tampone. Se positivi, invece, dovranno sottoporsi a test da sforzo polmonare, ecocardiogramma color doppler, ECG Holter 24 ore, spirometria, esami ematochimici e TAC.

Nel protocollo saranno comprese le indicazioni anche sulle misure di protezione e sicurezza da osservare negli impianti sportivi, spogliatoi, locali comuni e servizi igienici, oltre che sulle relazioni all'interno della squadra con lo staff. La FMSI renderà note nei prossimi giorni le opportune istruzioni, ovevro quando le istituzioni autorizzeranno la ripresa dell'attività sportiva. Per quanto riguarda il calcio ci saranno delle indicazioni più approfondite sull'organizzazione degli allenamenti, che potrebbero essere sulla falsariga del modello della Liga.