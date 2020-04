Inter e Milan, sogno Modric | Le ultime di Cm.it

CALCIOMERCATO INTER MILAN REAL MADRID MODRIC/ Sin dall'estate del 2018, quella del grande sogno per l'Inter, il nome di Luka Modric è stato una bella suggestione per le big della nostra Serie A. Negli ultimi tempi, vista anche la presenza di una star croata come Boban (che ora ha salutato i rossoneri), anche il Milan sembrava essersi aggiunto alla corsa per il Pallone d'Oro del 2018 il cui contratto è in scadenza nel 2021.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, contatti per Junior Firpo – Ultime CM.IT

Secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, il futuro di Modric sembra però ancora legato al Real Madrid. Il giocatore croato vuole infatti restare un'altra stagione ancora in maglia Blancos visto anche il suo rapporto speciale con la città, capitale della Spagna. L'ex Tottenham si trova infatti benissimo a Madrid con la sua famiglia, tanto da aver recentemente acquistato una nuova casa. L'ipotesi di un addio quindi, almeno nei piani di Modric, sembra decisamente remota. Discorso differente invece per la società guidata da Florentino Perez che, per ottenere un riscontro economico, potrebbe spingere per la cessione del centrocampista croato.