Calciomercato Inter, il Cagliari fa i conti per Nainggolan

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / Non sarà semplice, ma il Cagliari vuole trattenere Radja Nainggolan oltre la scadenza del prestito stagionale concordato con l'Inter. Il presidente Tommaso Giulini ha messo le mani avanti, parlando di operazione complicata per i costi, soprattutto visti gli effetti disastrosi che l'emergenza Coronavirus avrà sui conti delle società.

Ma il belga a Cagliari si sente a casa e ha dimostrato di poter essere il leader tecnico e motivazionale di cui la squadra ha bisogno.

Per questo sono iniziati i calcoli economici per tentare di trattenere il centrocampista ancora di proprietà dell'Inter. Il 'Corriere dello Sport' sottolinea che proprio dai nerazzurri arriveranno i 25 milioni di euro previsti dall'operazione Barella, ma serviranno per coprire altri investimenti fatti, come Nandez, Rog e Simeone. Così non si escludono sacrifici (lo stesso Nandez? In bilico anche Olsen, Pellegrini, Paloschi e Mattiello) per recuperare le risorse necessarie per piazzare il colpo. Serviranno 20-25 milioni di euro per il cartellino, più uno 'sconto' sull'ingaggio che è di circa 4,5 milioni all'anno. Pavoletti, il più pagato in rosa, arriva a 1,8.