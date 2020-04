Calciomercato, obiettivo Sancho | La condizione che fa sorridere la Juventus!

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER UNITED/ Secondo quanto riportato dal tabloid inglese 'Sun', Jadon Sancho, esterno offensivo di proprietà del Borussia Dortmund, potrebbe rifiutare la possibilità di approdare in maglia Manchester United nella prossima finestra di calciomercato. Il motivo? L'eventuale mancata qualificazione in Champions League da parte dei Red Devils, che anche nella scorsa stagione non sono riusciti a centrare uno dei primi quattro posti in Premier League.

Una condizione che farebbe sorridere la Juventus di Fabio Paratici, in pianta stabile in Champions League, e che potrebbe quindi assicurare i migliori palcoscenici al giocatore inglese che, nonostante la stagione si sia bruscamente interrotta, resta uno dei nomi più gettonati in ottica trasferimenti.