Calciomercato Juventus, ostacoli nella corsa a Donnarumma

CALCIOMERCATO JUVENTUS DONNARUMMA / Giovani, forti e possibilmente italiani. La Juventus è tra i club più attivi sul calciomercato e in questa fase tiene d'occhio le possibili occasioni che possono presentarsi all'improvviso. Come Gigio Donnarumma, da anni ormai nei radar dei dirigenti bianconeri che tengono monitorano gli sviluppi di una trattativa per il rinnovo diventata molto complessa.

In scadenza nel 2021, il portiere rossonero guadagna troppo per il nuovo progetto di Elliott e per questo prende quota l'ipotesi di un addio in estate quando si potrà monetizzare la sua cessione. Tutte le news di calciomercato e non solo:

La Juventus è in corsa, nonostante Szczesny e un Buffon pronto al rinnovo. Ma occhio agli ostacoli che arrivano soprattutto dall'estero: Psg e RealMadrid sono sempre in ascolto, negli ultimi giorni poi come sottolinea 'Tuttosport' si è fatto sotto con convinzione il Chelsea che valuta un cambio tra i pali sostituendo lo spagnolo Kepa. I 'Blues' sono dunque una seria pretendente, anche se da un momento all'altro le altre due big europee possono piazzare l'affondo.