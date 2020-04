Calciomercato, l'Inter stringe i tempi per Kumbulla

CALCIOMERCATO INTER KUMBULLA / Con Diego Godin verso l'addio, corteggiato in Premier e dal Valencia, l'Inter guarda alla difesa del futuro e mentre blinda Alessandro Bastoni, pronto al rinnovo con adeguamento dell'ingaggio, prova a mettere le mani anche su un altro dei migliori talenti del nostro campionato. Si tratta di Marash Kumbulla, di origini albanese ma nato in provincia di Verona, che proprio nel Verona di Juric sta attirando l'attenzione di grandi club.

Inter in primis come detto, intrigata anche dalla sua abitudine consolidata a giocare nella difesa a 3 che tanto piace a mister Conte. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo il 'Corriere dello Sport' la dirigenza nerazzurra sta stringendo i tempi per arrivare ad un accordo con l'Hellas e bloccare il difensore. Sul piatto un'operazione da complessivi 20 milioni di euro, facendo rientrare nell'affare anche Salcedo e Dimarco che sono già in prestito dall'Inter al Verona. La carta in più che potrebbe favorire l'Inter nella corsa al giocatore potrebbe essere l'opzione di lasciarlo ancora un anno nel club veneto, permettendo a Kumbulla di completare il processo di maturazione in una squadra ambiziosa e che gli darebbe la continuità necessaria. Anche per questo parallelamente vanno avanti i discorsi per l'esperto Jan Vertonghen pronto a liberarsi a parametro zero dal Tottenham.​​​​​​​

