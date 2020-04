Milan, Thiago Silva studia il grande ritorno

CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA / Otto anni l'addio a malincuore al Milan e il passaggio al Paris Saint-Germain, ThiagoSilva sembra essere pronto per una nuova tappa della sua carriera che potrebbe riportarlo proprio lì dove tutto è iniziato in Europa.

Classe '84, in scadenza di contratto a fine stagione, il difensore brasiliano non ha raggiunto l'accordo col Psg per il rinnovo e medita l'addio. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, spunta il piano per Icardi

Secondo 'Tuttosport' il giocatore avrebbe già dato mandato al proprio entourage di sondare il terreno per l'ultimo, importante contratto della sua carriera e per il quotidiano l'ipotesi del ritorno al Milan sarebbe al momento quella preferita. Ha un ingaggio molto importante, che supera il tetto fissato dal nuovo corso rossonero, ma qualche piccola eccezione il club l'ha concessa anche ad Ibrahimovic per esempio e quindi occhio. In corsa però c'è anche l'ipotesi Fluminense, club nel quale Thiago Silva è cresciuto.

LEGGI ANCHE >>> Esclusivo agente Thiago Silva: "Il Milan è un amore speciale"