Calciomercato Napoli, Petagna non basta: tris di idee se parte Milik

CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK ULTIME / Tutto dipende da Arkadiusz Milik. Il Napoli, come ribadito dal Ds Giuntoli, continua a trattare il rinnovo dell'attaccante polacco il cui futuro in azzurro però è pericolosamente in bilico.

Corteggiato dal Milan per il dopo-Ibrahimovic ed in Spagna dal Siviglia, ma non solo, l'ex Ajax ad un anno dalla scadenza potrebbe salutare lasciando un vuoto che la dirigenza partenopea vorrebbe colmare con un altro attaccante giovane in rampa di lancio dopo essersi già assicurata Andrea. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

Si cercano giovani che abbiano già una discreta esperienza, dunque, In questo senso per 'La Gazzetta Sportiva' l'obiettivo principale sarebbe il serbo Luka Jovic, reduce da una prima stagione deludente al RealMadrid. Ma non esce dai radar il talentuoso Mateta del Mainz, corteggiato anche a gennaio e frenato in stagione da un infortunio. La pista italiana porta invece ad Andrea Pinamonti, scuola Inter ora al Genoa, accostato anche alla Roma.

