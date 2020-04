DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / È il momento in cui l'Italia non deve abbassare la guardia per far fronte all'emergenza Coronavirus che lascia intravedere i primi segnali incoraggianti, ma fa registrare ancora numeri elevati di decessi e contagiati che invitano alla massima attenzione. Ieri per la prima volta dall'inizio dell'emergenza sono risultati in discesa i pazienti ricoverati in terapia intensiva ed il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Arcuri ha sottolineato: "Stiamo solo iniziando a contenere la portata". Intanto il mondo del calcio prova a fare la sua parte e predispone misure di sicurezza eccezionali per prepararsi al ritorno in campo quando l'emergenza lo permetterà. Clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

19.30 - Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha parlato delle ipotesi al vaglio per il prosieguo della Serie A: "Campionato fino a settembre-ottobre? E' una ipotesi - le sue parole a 'Rai Sport' - L'unico modo serio di gestire un'emergenza seria di questo tipo è quello che dobbiamo comunque chiudere le competizioni della stagione 2019-2020 in questo anno".

19.00 - Comunicato del Milan sulle iniziative di solidarietà: il club riserverà ai circa 2000 abbonati rossoneri con più di 65 anni, una consegna a domicilio di generi di prima necessità e articoli sanitari; per i più giovani, il Milan sarà uno dei partner del Comune di Milano in un progetto volto ad acquistare dei tablet per permettere agli studenti delle scuole Milanesi che ne sono sprovvisti, l'accesso alla formazione online. Gazidis sul ritorno in campo: "Torneremo ad allenarci e giocare solo quando tutto sarà in sicurezza per i nostri giocatori, lo staff, i tifosi e gli italiani".

18.04 - La Protezione Civile ha diffuso i dati del bollettino quotidiano: il totale degli attualmente positivi è 91246, 2972 persone in più rispetto a ieri: dati stabili. Di questi, 3977 sono in terapia intensiva, 28949 i ricoverati con sintomi. 525 nuovi deceduti, il numero più basso dal 19 marzo a oggi, mentre il totale guariti 21815, 819 in più rispetto a ieri.

17.16 - Arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione del Lazio. Sono 3186 gli attuali casi positivi nella Regione di cui 1754 sono in isolamento domiciliare, 1235 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 197 sono ricoverati in terapia intensiva. 219 sono i pazienti deceduti e 475 le persone guarite.

In totale sono stati esaminati 3880 casi.

17.00 - Il premier Giuseppe Conte in un'intervista a Nbc News ha ammesso: "In questo momento non posso dire quando il lockdown avrà fine".

16.10 -Buone notizie per la Fiorentina: "La Fiorentina ha il piacere di comunicare che in seguito agli esami e test clinici effettuati in questi ultimi giorni, i giocatori Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic sono risultati negativi al Covid 19".

15.50 - Il Governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha annunciato su Facebook l'intenzione di emanare un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso della mascherina fuori dalla abitazioni, come già avviene in Lombardia. A differenza però della regione lombarda "l'ordinanza diventerà esecutiva comune per comune e a partire dalla data nella quale il comune stesso ci comunicherà di avere effettuato la consegna a domicilio delle mascherine, che la Regione distribuirà gratuitamente alle amministrazioni comunali", spiega lo stesso Rossi.

14.40 - I dati del Viminale sulle persone che hanno violato le norme anti-coronavirus sabato in Italia: 9.284 cittadini denunciati, con 54 false autocertificazioni e 10 casi di violazione della quarantena. I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati invece 173, con 27 provvedimenti di chiusura delle attività.

13.50 -Claudio Ranieri sull'emergenza sanitaria e la ripresa del campionato: "Come una guerra, serviranno settimane di preparazione prima di riprendere", spiega il tecnico della Sampdoria.

13.20 - Giuseppe Sala sull'ordinanza dell'obbigo di indossare le mascherine in Lombardia: "E' disorientante ricevere questa disposizione e poi sentire Borrelli dire che non la indosserà. Le direttive vanno applicate e non discusse, perciò non posso che dirvi di applicare questa ordinanza", le parole del sindaco di Milano.

12.35 - La FMSI emana un protocollo sulle disposizioni da seguire per la ripresa delle attività e gli allenamenti di squadre e atleti degli sport professionistici.

11.45 - Buone notizie dallo Spallanzani dove il numero di pazienti dimessi supera oggi i ricoverati: "I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 185. Di questi, 19 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 207".

11.20 - Musei chiusi, ma visitabili online sul sito del MIBACT.

11.05 - Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala esprime parere contrario alla proposta avanzata dal leader della Lega Matteo Salvini di riaprire le chiese per Pasqua.

10.35 - Nella giornata di ieri a Milano sono stati effettuati 14.066 controlli dalle forze dell'ordine: 382 multe e 15 denunce.

10.00 - Anche lo stadio del Borussia Dortmund, il Signal Iduna Parka, diventa un ospedale da campo in Germania.

9.15 - Il centro sportivo di Coverciano da domani ospiterà fino a 54 pazienti malati di COVID-19.

9.00 - Da oggi fino al 13 aprile in Lombardia si potrà circolare solo con il volto coperto da mascherina o altra protezione.

8.50 - Sale a 80 il numero di medici deceduti in Italia.

8.25 - La Spagna proroga il lockdown fino al 26 aprile mentre diventa il secondo Paese al mondo per casi di roconavirus, il primo in Europa.

8.00 - Gli Stait Uniti hanno superato i 300mila casi di contagio con circa 8200 decessi.