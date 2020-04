DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / È il momento in cui l'Italia non deve abbassare la guardia per far fronte all'emergenza Coronavirus che lascia intravedere i primi segnali incoraggianti, ma fa registrare ancora numeri elevati di decessi e contagiati che invitano alla massima attenzione. Ieri per la prima volta dall'inizio dell'emergenza sono risultati in discesa i pazienti ricoverati in terapia intensiva ed il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Arcuri ha sottolineato: "Stiamo solo iniziando a contenere la portata".

Intanto il mondo del calcio prova a fare la sua parte e predispone misure di sicurezza eccezionali per prepararsi al ritorno in campo quando l'emergenza lo permetterà. Clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

11.20 - Musei chiusi, ma visitabili online sul sito del MIBACT.

11.05 - Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala esprime parere contrario alla proposta avanzata dal leader della Lega Matteo Salvini di riaprire le chiese per Pasqua.

10.35 - Nella giornata di ieri a Milano sono stati effettuati 14.066 controlli dalle forze dell'ordine: 382 multe e 15 denunce.

10.00 - Anche lo stadio del Borussia Dortmund, il Signal Iduna Parka, diventa un ospedale da campo in Germania.

9.15 - Il centro sportivo di Coverciano da domani ospiterà fino a 54 pazienti malati di COVID-19.

9.00 - Da oggi fino al 13 aprile in Lombardia si potrà circolare solo con il volto coperto da mascherina o altra protezione.

8.50 - Sale a 80 il numero di medici deceduti in Italia.

8.25 - La Spagna proroga il lockdown fino al 26 aprile mentre diventa il secondo Paese al mondo per casi di roconavirus, il primo in Europa.

8.00 - Gli Stait Uniti hanno superato i 300mila casi di contagio con circa 8200 decessi.