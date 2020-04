CALCIOMERCATO MILAN ICARDI INTER ULTIME / E se tra i due litiganti a godere fosse il terzo? Quando di mezzo c'è Mauro Icardi nulla è scontato e quindi occhio ai possibili sviluppi (anche clamorosi) di calciomercato da qui alle prossime settimane. L'attaccante argentino è in prestito dall'Inter al Paris Saint-Germain che vanta un'opzione per il riscatto a 70 milioni di euro con una clausola che farebbe salire la cifra di altri 15 milioni nel caso in cui dovesse esser poi dirottato in un altro club di Serie A.

Scenario non da scartare, visto che soprattutto in caso di permanenza diin panchina 'Maurito' si vorrebbe opporre alla permanenza a Parigi spingendo per un ritorno in Italia, il più possibile vicino a Milano, a meno di una proposta irrinunciabile dalche per il momento non è all'orizzonte. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Da qui, dunque, l'interesse riemerso (ma di fatto mai sfumato) della Juventus che cerca un nuovo bomber da affiancare a CR7 e con cui sostituire Higuain ed il CFO Fabio Paratici da anni ormai sogna l'argentino. Zhang, però, vorrebbe evitare di rinforzare la rivale numero 1 e all'Inter, ormai, per Icardi non c'è spazio. Attenzione quindi allo scenario alternativo, che per il 'Corriere dello Sport' potrebbe portare al Milan. Molto difficile oggi, ma di cui si parla da un po' e che va tenuta in considerazione. Il fondo Elliott cerca rinforzi giovani, ma anche un leader rodato e che possa ridare al club un importante appeal in termini di visibilità e marketing. Il club rossonero poggia su basi economiche solide, ma ha bisogno di una svolta nei ricavi e Icardi con il suo bagaglio in termini di brand porterebbe quel qualcosa in più che va oltre il curriculum di goleador spietato. Senza dimenticare inoltre che, con Pioli sotto osservazione e Rangnick dubbio, per la panchina la rivoluzione potrebbe portare a Milanello pure quel Luciano Spalletti che aveva criticato la dirigenza dell'Inter per il modo in cui aveva fatto terra bruciata attorno a Icardi. Chissà che non possa arrivare il ricongiungimento dall'altra parte di Milano...

