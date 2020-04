Calciomercato, Cristiano Ronaldo: nostalgia Real Madrid? La posizione della Juventus

CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO REAL MADRID / La sosta forzata non frena le voci di calciomercato che, anzi, in assenza di partite si prende la scena e fa sognare (o preoccupare, dipende dai punti di vista) milioni di tifosi. Così succede che dalla Spagna in questi giorni continuano a rimbalzare indizi ed indiscrezioni circa una presunta, forte nostalgia per il RealMadrid da parte di Cristiano Ronaldo che in gran segreto starebbe addirittura meditando il clamoroso ritorno.

L'ultimo messaggio in questo senso è arrivato dal giornalista Edu Aguirre, grande amico di CR7, che su Twitter ne ha parlato celebrando i due anni dalla splendida rovesciata con cui affondò proprio lain Champions League all'Allianz Stadium. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ipotesi percorribile quella di un ritorno al 'Santiago Bernabeu'? Nulla è impossibile, ma come sottolinea il 'Corriere dello Sport' c'è ancora in vigore un contratto con la Juventus fino al 2022 e dal club bianconero filtra sicurezza: non ci si attende sorprese, il piano economico progettato su base triennale procede. L'impulso dato dall'arrivo di CR7 ai ricavi è stato importante, ma il club bianconero si aspetta ulteriori benefici da questo investimento e quindi conta di trattenerlo. In più il suo peso a bilancio è ancora di 58 milioni di euro, cifra al di sotto della quale sicuramente la Juventus non venderebbe il suo cartellino. A questi vanno aggiunti i 31 milioni di euro all'anno di ingaggio. Investimento non indifferente in questo momento particolare anche per un club ricchissimo come il Real Madrid.

