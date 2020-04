Calciomercato Juventus, sogno Sancho: arriva l'assist dalla Premier League

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO UNITED / Jadon Sancho è uno dei sogni di calciomercato della Juventus. La quotazione dello straordinario talento del Borussia Dortmund continua a salire (supera i 100 milioni) e sono tante le big in fila per provare a strapparlo ai tedeschi.

Per i bianconeri sarà dura, ma uno dei club in pole nella corsa all'inglese potrebbe esser lasciato fuori: secondo 'The Sun', infatti, ilsarebbe escluso dalle squadre 'gradite' se non dovesse partecipare alla prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, niente Manchester United per Sancho

Sancho reputa fondamentale la vetrina della massima manifestazione continentale e nemmeno lo stipendio da oltre 12 milioni di euro che erano pronti ad offrirgli i Red Devils basterebbe a fargli cambiare idea. Considerando la sanzione che attende il Manchester City, quindi, restano solo Liverpool e Chelsea le società di Premier che possono sperare di convincere il classe 2000.

