Coronavirus, il gol più bello di Lautaro Martinez: ecco la sua donazione

CORONAVIRUS LAUTARO MARTINEZ / Sono tanti i calciatori che in queste settimane tragiche hanno voluto aiutare la collettività con generose donazioni. Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, non ha voluto essere da meno: il nerazzurro, come svelato dal suo agente Beto Yaque, ha infatti offerto agli ospedali di Bahia Blanca 3500 litri di disinfettante gel a base d'alcool, 1000 paia di guanti, 3000 tute e 6000 cuffie. "Presto arriveranno altri materiali per gli ospedali di Mendoza", ha svelato Yaque, "per combattere insieme il coronavirus".

