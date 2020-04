CORONAVIRUS JUVENTUS RABIOT / Un altro giocatore straniero della Juventus ha lasciato l'Italia. Si tratta, come raccolto da Calciomercato.it, di Adrien Rabiot. Nelle scorse ore il centrocampista francese ha fatto ritorno in Patria per ricongiungersi con la sua famiglia.

Si tratta dell'ottavo calciatore bianconero, senza contarerecatosi (e tutt'ora) in Portogallo prima del 'caso', ad andare via dal nostro Paese dopo la messa in zona rossa di tutta l'Italia causa emergenza coronavirus e la positività del difensore. Gli altri sette sono Higuain, Pjanic, Khedira, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo e Szczesny

LEGGI ANCHE ->>>Coronavirus, Ceferin svela tutto: ecco possibili date e format delle Coppe