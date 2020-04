Calciomercato, Almeyda allo scoperto su un ritorno in Serie A

CALCIOMERCATO ALMEYDA SERIE A / Un passato nel nostro calcio tra Lazio, Parma e Inter, un futuro da allenatore in Europa: Matias Almeyda, dopo aver guidato River Plate, Banfield, Guadalajara e, ora, al timone dei San José Earthquakes,non chiude le porte a un ritorno nel Vecchio Continente. Nel corso di una diretta Instagram con Daniele Adani, l'argentino ha parlato così dei rumors legati alla sua prossima destinazione: "Ho avuto delle offerte dalla Spagna, ma torno in Europa soltanto se dovesse esserci un vero progetto, altrimenti resto qui dove posso lavorare con calma". Difficile, secondo Almeyda, trovare spazio nel nostro campionato.

Questione di passaporto: "In Italia è più dura, ci sono pochi tecnici stranieri".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Ex Inter, Materazzi: "Ogni tanto dovevo 'picchiare' Balotelli". Poi 'ripunge' Ibrahimovic

Juventus, Ronaldo 'taglia' ma il conto in banca esplode | Cifra shock!