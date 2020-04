EX INTER MATERAZZI IBRAHIMOVIC / Marco Materazzi torna a pungere Ibrahimovic in una diretta Instagram con Sebastian Frey: "E' fortissimo, ma non ai livelli dei più forti come Messi e Ronaldo".

L'exha poi risposto su un altro suo compagno in nerazzurro, Mario: "E' il numero uno e un bravissimo ragazzo, ma ogni tanto dovevo dargliele: una volta si presentò coi calzini del. Lo dovevo picchiare, però gli voglio bene. Mario è un bambinone, il primo allenamento con noi ha provato a farmi tunnel, non è riuscito a passare: io epoi gli abbiamo dato il ben servito".

