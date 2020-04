Coronavirus, Ilaria Capua: "Zero possibilità che sparisca con l'estate"

CORONAVIRUS ESTATE CAPUA /Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center of Excellence in Florida, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una diretta Instagram con il sindaco di Firenze, Dario Nardella. La possibile sparizione del nuovo coronavirus in estate avrebbe, per lei, "zero possibilità", ma l'emergenza sanitaria "non è un tunnel senza fine, ne usciremo", anche se "tutti diversi".

La SARS riuscì a scomparire con la bella stagione, ma "grazie a un contenimento", e tra le condizioni che hanno aumentato la diffusione delc'è la possibilità di spostarsi rapidamente: "La pandemia spagnola impiegò due anni a fare il giro del mondo, perché si muoveva con le navi. Il nuovo coronavrius è fragile, ma si trasmette con grande facilità".

