CORONAVIRUS TAGLIO STIPENDI INCASSI RONALDO / Cristiano Ronaldo si appresta a frantumare un altro record, ovvero il primo calciatore con un incasso da 1 miliardo di dollari l'anno. A rivelarlo è la prestigiosa rivista 'Forbes'. Nel mondo dello sport solo il golfista Tyger Woods e il pugile Floyd Mayweather hanno raggiunto una cifra simile. Sempre 'Forbes' sottolinea che nel 2019 CR7 ha guadagnato l'incredibile cifra di 89 milioni milioni di sterline. Ogni anno guadagna circa 36 milioni di sterline dalle sue sponsorizzazioni, inclusa quella con la Nike.

Nel 2020 avrà altri incassi da nuove sponsorizzazioni che, appunto, dovrebbero consentire all'azienda Ronaldo di raggiungere il miliardo di dollari.

Di recente Ronaldo ha rinunciato a poco meno di 4 milioni di euro (nulla in confronto ai suoi guadagni stellari) per venire incontro alla Juventus in questa emergenza legata al coronavirus. Come recita il comunicato ufficiale dei bianconeri dello scorso 28 marzo, "l'intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020".