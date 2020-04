Coronavirus, Ceferin svela tutto: ecco possibili date e format delle Coppe

CEFERIN CORONAVIRUS UEFA / La UEFA ha avvisato le leghe nazionali che sospendendo definitivamente i campionati (come ha fatto il Belgio) c'è il rischio di essere esclusi dalle competizioni europee. Il presidente Aleksander Ceferin, intervenuto dai tedeschi di 'ZDF', ha fatto il punto della situazione: "Il 3 agosto dovranno essere terminate sia Champions che Europa League. La situazione è straordinaria e bisogna essere flessibili: possiamo giocare negli stessi giorni e orari delle competizioni nazionali".

Il numero uno della confederazione ha analizzato tutti gli scenari: "Abbiamo diversi piani per maggio, giugno e luglio, ma esiste anche la possibilità che non si torni a giocare.

Se le autorità non ci autorizzeranno, non si potrà fare. Dipenderà dai governi di ogni paese. Settembre o ottobre sarebbe tardi". Sulle Coppe, Ceferin ha ammesso: "Si potrebbero disputare a gara unica, sorteggiando il campo, o in campo neutro. Magari, con la formula di 'final eight' o 'final four'. Probabilmente, tutte a porte chiuse". Ovviamente, la salute degli atleti resta al primo posto: "Sarebbe un errore metterli a rischio, così come arbitri e tifosi. Ma abbiamo bisogno dello sport, porta energia e la gente è nervosa e ansiosa".

