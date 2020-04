Coronavirus | Liverpool, UFFICIALE: scelta la cassa integrazione

EMERGENZA CORONAVIRUS LIVERPOOL CASSA INTEGRAZIONE / Come Tottenham, Newcastle e non solo, anche il Liverpool opta per la cassa integrazione.

In cassa, però, solo "alcuni dipendenti del club - come recita il comunicato ufficiale dei 'Reds' - Il club garantirà il pagamento degli interi stipendi". Il personale in cassa riceverà lo stipendio per l'80% dallo stato e per il restante 20% dal club inglese.

