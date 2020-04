CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO UMTITI INTER / Futuro in Italia per Umtiti? Secondo 'Don Balon' il difensore francese, tutt'altro che intoccabile per il Barcellona, è molto stimato da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, scrive il portale spagnolo, lo vuole alla Juventus che nel prossimo calciomercato sarà chiamata a rinforzare anche il reparto arretrato.

Il Campione del Mondo 2018 è stato pure di recente accostato all'Inter, mentre in Inghilterra lo accostato spesso e volentieri a. Il club blaugrana è disposto a lasciarlo partire, ma stando ad alcune fonti il prezzo del suo cartellino sarebbe molto alto: parliamo di circa 60 milioni di euro. Per 'Don Balon' il suo eventuale trasferimento alla Juve di CR7 sarebbe come un 'tradimento' nei versi del suo attuale capitano Leo, arcirivale del numero 7 bianconero.

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Juventus, colpo Hakimi: decisione presa!