Coronavirus, cuore Xavi: dona 1 milione di euro all'Hospital Clinic

CORONAVIRUS DONAZIONE XAVI BARCELLONA / In questo periodo di emergenza coronavirus, non si può dire certo che il calcio non stia facendo la sua parte. Le donazioni che arrivano ai paesi più colpiti sono davvero tante, gare di solidarietà che tutti vogliono vincere.

Così come in, anche in- che ha ormai sorpassato tutti, ad eccezione degli, per numero di contagi con più di 125mila - la situazione è tragica e molti calciatori si stanno muovendo. L'ultimo è statoche con sua mogliehanno donato 1 milione di euro all', in prima linea nella lotta al coronavirus: ad annunciarlo su Twitter la stessa struttura. L'attuale allenatore dell', club qatariota, non ha potuto che stare vicino alla sua città e alla sua nazione. Inoltre, nei piani dell'ex fenomeno blaugrana rientra a quello di tornare come tecnico al 'Camp Nou'