SERIE A DIRITTI TV SKY DAZN / L'emergenza sanitaria è destinata ad avere importanti ripercussioni sul fronte dei diritti tv. Nel quadro tracciato dal 'Corriere dello Sport' si evince che le emittenti in possesso dei diritti hanno pagato più di quanto mandato in onda live.

In percentuale infatti, i licenziatari hanno trasmesso circa il 67% del prodotto acquistato ma hanno già versato ai club l’83% delle cifre previste dai contratti annuali. Restano così “in ballo” soldi importanti: il totale ammonta a 225 milioni di euro che la Serie A intera rischia di perdere in caso di annullamento del campionato, ovvero l’equivalente dell’ultima rata in arrivo da 'Sky' e 'Dazn' per l’Italia (163 milioni) e dai licenziatari esteri (62 milioni). Per questo, e per tanti altri motivi, i club di Serie A sono pronti a spingere per il ritorno in campo a fine emergenza, in modo da garantire le ultime entrate ed evitare crisi ancor più profonde.