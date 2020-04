CORONAVIRUS CONTE GUASTAMACCHIA / E' morto Giuseppe Giorgio Guastamacchia, membro della scorta personale del Premier Giuseppe Conte. Era stato ricoverato 12 giorni fa a Roma dopo aver contratto il COVID-19, è morto al Policlinico di Tor Vergata. Le sue condizioni erano risultate però da subito estremamente gravi ed era stato per questo intubato e portato in terapia intensiva.

Aveva 52 anni, era Sostituto Commissario della Polizia, ed era in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Lascia 2 figli e la moglie.

Il Premier Giuseppe Conte esprime il proprio cordoglio con questo post su Facebook: "Nella giornata di oggi è venuto a mancare Giorgio Guastamacchia, sostituto commissario addetto al mio servizio di protezione. Nei giorni scorsi era stato ricoverato a Roma dopo aver contratto il virus Covid-19. Per tutti noi che l’abbiamo conosciuto, per i colleghi del servizio di protezione, per i dipendenti della Presidenza del Consiglio, è un momento di grande dolore. Ci stringiamo alla signora Emanuela, ai suoi figli e ai suoi cari, per esprimere loro i nostri sentimenti di commossa vicinanza. Rimarrà in me indelebile il ricordo della sua dedizione professionale, dei suoi gesti generosi, dei suoi sorrisi ravvivati da un chiaro filo di ironia".