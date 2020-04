IRLANDA ALLENATORE MCCARTHY KENNY EUROPEO PLAYOFF / Mentre il calcio è alle prese con riunioni, stipendi da valutare, perdite da contenere e club da salvare, c'è chi è costretto anche a pensare già all'Europeo. Quello che è stato spostato nel 2021. Soprattutto, per permettere anche di recuperare eventualmente le gare in estate, sono state cancellate anche le caselle a disposizione delle nazionali, che non erano impegnate sono in amichevoli. In programma c'erano anche i playoff per accedere a Euro 2020, ma che saranno recuperati durante l'anno. Tra le nazionali coinvolte anche l'Irlanda, che viste le vicende ha deciso di anticipare anche il cambio in panchina.

Sul sito ufficiale della federazione, infatti, viene reso noto l'avvicendamento di ct tra

Come chiarisce il comunicato, il contratto di McCarthy sarebbe scaduto il 31 luglio 2020, dunque dopo l'Europeo, con Kenny che era già previsto come nuovo allenatore, promosso dall'Under 21, dall'1 agosto. Tutto già deciso, se non fosse che l'emergenza coronavirus ha poi cambiato i piani. Così, la federazione irlandese ha scelto di anticipare il cambio in panchina - con l'accordo di entrambi i tecnici -, per permettere a Kenny di preparare con ancora più tempo a disposizione il playoff contro la Slovacchia, che non si sa ancora quando avrà luogo.