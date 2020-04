MILAN RAFAEL LEAO MENDES / Arrivano importanti novità per il Milan dal Portogallo.

Come ricordato dal quotidiano lusitano 'Record' stato condannato dal TAS al risarcimento di 16,5 milioni allo, club dal quale si era svincolato nell'estate del 2018. La sentenza è arrivata in seguito al ricorso presentato dalla società lusitana per la rescissione unilaterale del contratto compiuta dall'attaccante classe '99 nel 2018 dopo le aggressioni subite dalla squadra da parte di un gruppo di tifosi che fecero irruzione nel centro sportivo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI Secondo quanto riportato da 'Record' il super agente Jorgesarebbe al lavoro ​per convincere ile ila partecipare al pagamento e aiutare l'attaccante rossonero. I rossoneri potrebbero prendere parte all’esborso, nonostante c’entrino ben poco con la annosa questione. L'agente proverà a convincere la proprietàad aiutare il giovane calciatore, per lasciarlo sereno e non rischiare di avere ripercussioni sul suo rendimento con il Milan.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, scambio Paqueta-Florentino: le ultime

Calciomercato Milan, ombra Lazio su Romagnoli: rossoneri tra rinnovo e sostituto