CORONAVIRUS REAL MADRD STIPENDI RIPRESA PORTE CHIUSE / Il calcio mondiale naviga nell'incertezza, la ripresa dei campionati resta appesa all'emergenza coronavirus. Non tutti sono propensi per il rientro in campo, ma la linea dell'Uefa e non solo resta quella di tornare a giocare. E su questa strada c'è anche il Real Madrid che, come rivela 'ABC', vorrebbe riprendere il campionato non appena possibile. Quasi tutti i giocatori, infatti, sono convinti che il calcio riuscirebbe a rendere più sopportabile la quarantena decisa dal governo spagnolo.

Dunque i Blancos sono pronti a tornare in campo, ma solamente a porte chiuse, per evitare una nuova esplosione dell'epidemia.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

I calciatori del Real e non solo sanno che l'unica alternativa è ripartire, sia in campionato che in Champions, senza pubblico. Ad ora lo scenario più probabile è quello che, dopo la fine dello stato d'allarme, si riapriranno gradualmente le porte, ma che spettacoli ed eventi che richiamano molte persone saranno evitate ancora per un po'. Per quanto riguarda gli stipendi, invece, il Real Madrid non ha tagliato gli ingaggi ai giocatori ma non ha intenzione di ricorrere a un ERTE. Secondo 'Marca', però, il club ha già avviato i contatti con la squadra, che sarà chiamata comunque a dare una mano facendo un sacrificio economico.