CORONAVIRUS ARCURI / Intervenuto in conferenza stampa, Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, non usa giri di parole riguardo all'immediato futuro: "Bisogna astenersi dal pensare che sia già arrivato il momento di tornare a normalizzare i comportamenti. La nostra battaglia contro il Coronavirus prosegue senza sosta.

Dobbiamo però evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo, che abbiamo costretto l'avversario in un angolo e stiamo per avere il sopravvento. Gli indicatori ci dicono solo che stiamo cominciando a contenerne la portata". La strada, insomma, è ancora lunga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, da lunedì i primi pazienti accolti a Coverciano

ESCLUSIVO Schafer: "Vogliamo finire la stagione". Poi 'punge' la Federcalcio belga