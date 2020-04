CALCIOMERCATO INTER CHIESA MAROTTA NAINGGOLAN DALBERT / Oltre alle difficoltà per la ripresa del campionato e i danni economici a cui va incontro il calcio italiano con l'emergenza coronavirus, anche il calciomercato resta d'attualità. E l'Inter, nonostante il periodo particolare, è la squadra più attiva in queste ore, sempre alla ricerca di colpi importanti per fare un altro step nella crescita con Conte. Il nome forse più caldo in questo momento è quello di Federico Chiesa.

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Inter, contatti per Junior Firpo – Ultime CM.IT

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, Marotta scatenato: Brozovic e quattro colpi da oltre 100 milioni

Calciomercato Inter, Dalbert e Nainggolan più soldi per Chiesa. E Icardi 'farebbe fuori' la Juve

L'esterno della Fiorentina è nel mirino dei nerazzurri da tempo, insieme a loro soprattutto la Juventus. Nelle ultime settimane il classe '97 sembra essersi avvicinato al rinnovo con i viola, che in ogni caso non esclude un suo addio nella prossima sessione di mercato. Marotta lo ha puntato, è lui il grande obiettivo, perfetto per il modulo di Conte.

Come riporta 'Sport Mediaset', l'ha pronto unper strappare. Il primo passo sarebbe il mancato riscatto die quei 12 milioni di euro verrebbero reinvestiti per confezionare l'offerta alla Fiorentina. A questi verrebbero aggiunti altri 10 milioni, oltre ai cartellini di ben due giocatori.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Si tratta di Dalbert, esterno mancino già a Firenze in questa stagione (con buoni risultati), ma soprattutto Radja Nainggolan. Il belga sta facendo benissimo a Cagliari, ma allo stato attuale il suo destino è quello di tornare a 'San Siro' - visto anche l'ingaggio alto del Ninja -, anche se non per restare. Una strategia complessa che, inoltre, porterebbe Marotta a favorire il passaggio di Icardi alla Juventus, in modo da allentare la presa dei bianconeri proprio su Chiesa. Un gioco di incastri complicato, ma al quale l'Inter sta lavorando.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, suggestione Nainggolan | Parla l'ex giallorosso

Juventus e Inter, elogio a Conte e accusa a Sarri: parla Cahill