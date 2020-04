CALCIOMERCATO INTER ESPOSITO / È una dei talenti più promettenti del panorama italiano: Sebastiano Esposito, talento classe 2002 dell'Inter, quest'anno ha trovato più volte spazio a partita in corso ma anche dal primo minuto nelle rotazioni di Antonio Conte, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' la dirigenza nerazzurra è pronto a blindarlo.

Non appena il prodotto della cantera dell'compirà 18 anni (il prossimo 2 luglio) verrà firmato un contratto di cinque anni con i discorsi che sono già avviatissimi da tempo. In vista della prossima stagione, per lui si prevede un prestito in Serie A che gli consenta di giocare e quindi completare il processo di maturazione prima di potersi consacrare al centro dell'attacco dell'Inter.

