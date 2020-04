CORONAVIRUS FONSECA ROMA SERIE A / "Ripresa? È difficile dirlo adesso, in questo momento la salute è la cosa più importante. Se siamo disponibili a tornare a giocare in estate per chiudere la stagione? Sì, da parte nostra sì, ma ci dovranno essere le condizioni giuste per poter tornare a giocare". Intervenuto a 'Sky Sport', Paulo Fonseca si è espresso così sulla possibile ripresa - e conclusione - del campionato di Serie A. "In questo periodo parliamo con i giocatori, hanno un programma di lavoro personalizzato. Controlliamo peso, alimentazione: è importante.

- ha proseguito l'allenatore giallorosso - Condizione? Penso che servirà poco tempo, poche settimane perché i giocatori non si sono fermati del tutto e stanno lavorando".

Coronavirus, Fonseca: "Pronti al taglio degli stipendi"

Fonseca si è poi detto pronto ad aiutare il club sul taglio degli stipendi: "Penso che dobbiamo essere pronti ad aiutare il club in questo momento difficile. Noi, allenatore e giocatori, siamo per pronti a farlo in questo momento. In questo momento così delicato per tutti serve sensibilità". Chiusura infine sul recupero dall'infortunio di Nicolò Zaniolo: "Ho parlato con Nicolò, il suo recupero procede bene, dai dottori arrivano indicazioni positive su di lui. Sta recuperando molto bene".

