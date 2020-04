SERIE A TOMMASI STIPENDI / Torna a parlare Damiano Tommasi. Il presidente dell'AIC - intervenuto ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo' - ha fatto il punto sul taglio stipendi e non solo: "Vogliamo capire qual è l'idea della Lega che dice soltanto di sospendere gli stipendi. In questo momento fare polemiche è fuori luogo, visto il momento. Sospensione e cancellazione sono due cose diverse, oggi non c'è nessuno stipendio da sospendere, ci sarà tempo e modo per prendere un accordo a seconda di come va il campionato".

ACCORDO JUVE - "Ne eravamo a conoscenza - prosegue Tommasini - è stato un accordo che ha trovato l'intesa tra tutti i tesserati, quindi non può far altro che piacere, anche alla Lega. Accordo lineare per tutti? C'è un accordo collettivo fissato con la Lega, è ovvio che se le società ed i calciatori - a livello individuale o collettivo - giungono ad accordi, tutto fila liscio.

In altre società c'è bisogno del nostro appoggio e noi ci siamo".

LETTERA UEFA ECA - "Sarà il comitato scientifico a capire se si può continuare o no. In consiglio federale capiremo eventualmente come fare, ma solo se verrà dichiara la possibilità da chi ha la responsabilità, oggi, per la salute".

LEGA PRO - "Stiamo parlando per tutelare i contratti minimi, per far sì che questa crisi non si ripercuoterà troppo sui club. La nostra preoccupazione in questo momento è anche la sopravvivenza delle società - conclude il presidente dell'AIC - Un giocatore in scadenza di contratto avrà posizioni diverse rispetto a chi ha altri anni di contratto".

