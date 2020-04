Calciomercato Inter, contatti per Junior Firpo – Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO INTER JUNIOR FIRPO / I destini di Inter e Barcellona si incroceranno spesso nel prossimo calciomercato, le cui date sono ovviamente un mistero. Sarà una sessione di scambi, e tra meneghini e catalani di figurine ambite e intercambiabili ce ne sono molte. Lautaro Martinez sarà l’ago della bilancia.

Visto il suo rendimento e gli investimenti degli anni scorsi, i 111 milioni della sua clausola rescissoria non avrebbero rappresentato un ostacolo per un Barcellona che l’ha messo in cima alla sua lista della spesa per l’attacco.

Gli azulgrana, però, non vivono una situazione economicamente florida: avevano già messo in conto di incassare 120 milioni entro giugno prima dell’esplosione della crisi, ed ora il margine di manovra si è ulteriormente ridotto.

Calciomercato Inter, le proposte del Barcellona per Lautaro Martinez

Il Barça deve raggiungere il ‘Toro’ per vie traverse, proponendo contropartite tecniche: tra queste, c’è Junior Firpo. Il terzino sinistro classe ’96 non ha convinto nella sua prima stagione al Camp Nou e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il suo agente ha già avuto contatti con l’Inter e diversi club italiani nei mesi scorsi.

La dirigenza nerazzurra considera lo spagnolo un talento interessante, ma non avrebbe intenzione di inserirlo in un’eventuale trattativa per Lautaro Martinez, vista anche la valutazione del suo cartellino, che supera i 20 milioni. Sono altri i nomi che farebbero al caso di Marotta, come quelli, magari, di Vidal e Rakitic. Junior, per ora, non rappresenta una priorità.

