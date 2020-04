Calciomercato Juventus, Sancho cambia il futuro di Coutinho

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO COUTINHO / Jadon Sancho e Coutinho sono due calciatori che animeranno il prossimo calciomercato. L'inglese è stato accostato negli ultimi mesi alla Juventus, il brasiliano, invece all'Inter.

Entrambe le squadre italiane, però, rischiano di rimanere a guardare.

Stando a quanto riporta in Spagna, 'Sport', il talento del Borussia Dortmund sembra essere sempre più vicino al Manchester United, che si è sbarazzata della concorrenza con un'offerta di 120 milioni di euro. Su Sancho c'era anche il Chelsea - che la prossima estate potrà disporre di un importante budget - ed è pronto a cambiare obiettivo. Tutti gli sforzi dovrebbero dunque essere dirottati su Coutinho, che il Barcellona ha deciso di vendere al miglior offerente. Difficile dunque un approdo in Italia dei due campioni, pronti a volare in Inghilterra.

