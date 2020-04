JUVENTUS INTER CHELSEA SARRI CONTE CAHILL / "Conte è stato un grande manager. Sarri? Difficile avere rispetto per alcune cose che ha fatto". Non nasconde il proprio pensiero Gary Cahill, ex difensore del Chelsea attualmente al Crystal Palace.

Il centrale inglese, intervistato dal 'Daily Mail', è tornato a ripercorrere i prorpi trascorsi con la maglia dei 'Blues' e ha parlato anche dei due tecnici attualmente alla guida di

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Juventus, senti D'Aversa: "Kulusevski pronto, ricorda Nedved"

"Conte è stato un grande manager. Chiunque giocasse sapeva benissimo ciò che doveva fare. Aveva grande fiducia nelle sue idee e ha saputo trasmetterle al resto della squadra. Ti trasmetteva grande carica" ha sottolineato Cahill. Il difensore inglese non ha invece avuto le stesse parole al miele per Maurizio Sarri: "Ero reduce dal Mondiale e ho saltato gran parte della preparazione. E quello è stato un problema. Sarri lavorava molto sulla tattica e l'aver saltato le prime settimane non mi ha affatto aiutato. A metà stagione il rapporto si era già rotto e non penso si sarebbe mai rimarginato. Credo sia difficile avere rispetto per alcune cose che ha fatto, ma come capitano non ho voluto affrontare le cose in modo sbagliato, anche se avrei potuto farlo. Avevo troppo rispetto per il club e i miei compagni di squadra. Ammetto però che non è stato facile".