Calciomercato Roma - Mancini la certezza, Smalling in bilico

CALCIOMERCATO ROMA DIFESA / Sono sei i centrali in rosa in casa Roma. I giallorossi si interrogano sul futuro della loro difesa e al momento le certezze sono davvero poche: Gianluca Mancini ha convinto ed è certo di continuare a vestire la maglia del club capitolino, al pari di Roger Ibanez.

Lo stesso non si può dire per gli altri compagni di reparto: il maggiore indiziato a lasciare la Roma, alla riapertura del calciomercato, è Juan Jesus, che non rientra nei piani societari.

A rischio - come riporta La Gazzetta dello Sport - le posizioni di Federicoe Chris. I giallorossi stanno provando a convincere quest'ultimo a rimanere e bisognerà convincere anche il Manchester United ma non sarà facile. Proprio per questo si valutano altri profili come. Da valutare, infine, la posizione di, che è ben visto dama soprattutto in prospettiva.

