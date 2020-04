EVERTON ANCELOTTI BALE RODRIGUEZ REAL MADRID / Nel suo Real Madrid erano elementi chiave, tanto che alla fine James Rodriguez ha voluto seguire Carlo Ancelotti anche al Bayern Monaco. Ora non è escluso che il colombiano possa riunirsi per la terza volta con il tecnico emiliano, stavolta in Inghilterra. Perché l'Everton sembra sognare in grande e l'ipotesi di arrivare a James Rodriguez appare tutt'altro che lontana.

Il colombiano non è certamente una prima scelta pere, complice un contratto in scadenza nel 2021, potrebbe lasciare Madrid in estate a prezzo di saldo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Lo sottolinea 'Marca', che riporta come i 'Toffees' avrebbero messo nel mirino l'ex giocatore di Porto e Monaco. Ancelotti sarebbe pronto a riabbracciarlo e il suo cartellino, complice anche il suo contratto con gli spagnoli, potrebbe costare circa 20 milioni di euro. Ma Rodriguez non è l'unico nome del Real Madrid nel mirino dell'ex tecnico del Napoli. Ancelotti punta anche a Gareth Bale, pure lui in rotta con Zidane. Bale è sotto contratto sino al 2022, ma sarebbe felice di tornare in Inghilterra. L'Everton non rientra proprio tra i top club e servirebbe un importante sforzo economico per assicurarsi il gallese, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio. Ma Ancelotti può essere la carta giusta e non è escluso che possa convincere il giocatore a sposare il progetto del club di Liverpool, che sembra intenzionato a fare il salto di qualità e limare il gap con i cugini rivali.