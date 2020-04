CALCIOMERCATO JUVENTUS TORRES VALENCIA / Con la maglia del Valencia si sta rivelando uno dei più interessanti giovani del panorama spagnolo. Oramai tante big europee hanno messo gli occhi su di lui. E tra queste c'è anche la Juventus. Ferran Torres è un nome che piace sempre più in casa bianconera e il club piemontese sta lavorando per cercare di superare la concorrenza e assicurarsi il talentuoso prospetto del Valencia.

Torres ha una clausola rescissoria da 100 milioni, ma poco può valere considerando il fatto che il giocatore è sotto contratto con gli spagnoli sino al 2021 e fino ad ora non sembrano esserci margini per un eventuale rinnovo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Juventus, senti D'Aversa: "Kulusevski pronto, ricorda Nedved"

Ecco perché, sottolinea 'Tuttosport', il Valencia, per evitare di perdere il giocatore a zero, dovrà anche considerare l'ipotesi di potersi sedere ad un tavolo e negoziare la cessione del classe 2000. E la Juventus in questo senso è pronta a lanciare l'offensiva. Al Valencia servirà soprattutto un innesto in difesa, in particolare sulle corsie esterne, ma non solo. Da qui il club bianconero potrebbe cercare di inserire nell'affare De Sciglio, per il cui sostituto si pensa a Pellegrini oppure Rugani, nel caso in cui gli spagnoli cerchino un nuovo centrale. Potrebbero essere loro le pedine giuste per abbassare le pretese valenciane e convincere gli spagnoli.