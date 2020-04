Calciomercato Milan, cambia il piano per Gabbia

CALCIOMERCATO MILAN GABBIA / Grandi manovre in difesa per il Milan che programma la prossima finestra di calciomercato con una certezza a sorpresa: il giovanissimo Matteo Gabbia.

Le tre apparizioni messe insieme tra febbraio e marzo hanno stupito tutti e fatto superare il test-Pioli al difensore classe '99 che, al momento, paradossalmente è l'unico della retroguardia sicuro di restare . Tutte le news di calciomercato e non solo:

Fresco di rinnovo fino al 2024, Gabbia nei piani del club sarebbe dovuto andare in prestito per farsi le ossa e trovare continuità. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' però i piani sono cambiati e la dirigenza vuole costruirsi in casa il difensore del futuro, un centrale di talento su cui puntare per gli anni a venire, e dunque il prodotto del vivaio rossonero va verso una stagione da protagonista nelle rotazioni del pacchetto arretrato milanista.